Giorgio Poi cura la colonna sonora della serie Netflix "Summertime"

"Summertime" è il titolo della nuova serie italiana di Netflix prodotta da Cattleya: 8 episodi disponibili dal 29 aprile, diretti da Lorenzo Sportiello e da Francesco Lagi, ispirati a "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia. Il racconto segue Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe), due ragazzi che provengono da contesti diversi, e prevede la presenza di una colonna sonora realizzata in collaborazione con Bomba Dischi, l'etichetta di Calcutta e curata da Giorgio Poi, che ha firmato le musiche della serie e collaborato alla supervisione.

Nella serie sono presenti "Missili" di Frah Quintale e "Leoni" di Francesca Michielin, entrambi con la partecipazione di Giorgio Poi, nonché Achille Lauro con "Thoiry", Coma_Cose con "Mancarsi", Raphael Gualazzi con "Summertime", Salmo con "Estate dimmerda", Franco126 con "San Siro" e "Stanza singola", Gemitaiz e Izi con "Mammastomale".

Racconta Giorgio Poi

Non avevo mai composto una colonna sonora, ma avevo sempre desiderato farlo. Vista l'ambientazione ho pensato di utilizzare un set 'da spiaggia', ricorrendo quindi a chitarre classiche, shaker, piccole tastiere e percussioni, arricchiti poi da altri elementi come pianoforte, archi e sintetizzatori per raccontare i diversi stati d’animo che emergono nella serie. Mi piaceva l’idea di costruire qualcosa di profondamente melodico, lavorando su diversi temi musicali e declinandoli a seconda delle esigenze narrative.”