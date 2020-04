Warner Chappell, firmato un accordo editoriale con Giovanni Truppi

Warner Chappell Music Italia, la divisione editoriale del Warner Music Group, ha siglato un accordo editoriale con il cantautore Giovanni Truppi, ampliando ulteriormente il suo roster di autori: il contratto è stato firmato a distanza in ottemperanza alle norme vigenti per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Come specificato da una nota diffusa oggi, martedì 28 aprile, l'accordo non include non solo i futuri lavori del cantautore, ma anche le sue opere già edite, tra cui il recente EP “5”, l’album “Poesia e Civiltà” e i precedenti lavori “Il mondo è come te lo metti in testa” e “C’è un me dentro di me”.

Il Managing Director di Warner Chappell Music Italia Roberto Razzini ha dichiarato:

"Siamo molto felici di poter annunciare questa nostra collaborazione con Giovanni, un cantautore con radici artistiche molto peculiari e una carriera caratterizzata da una continua ricerca musicale. Oggi, al tempo dell’hip-pop e della trap, cantautori come Giovanni sono a mio giudizio preziosi per dare continuità ad una espressione artistica poliedrica e profonda, che soprattutto nel nostro Paese, ha tradizioni consolidate"

Giovanni Truppi, dal canto suo, ha fatto sapere: