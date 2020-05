Quali sono le canzoni più suonate dal vivo di Pink Floyd, U2, Radiohead e R.E.M.?

Vi siete mai chiesti qual è la canzone più suonata dal vivo della vostra band preferita? Ci sono diversi modi per scoprirlo.

I fan di alcuni gruppi hanno creato dei database o delle wiki che sono consultabili anche per canzoni, per scoprire quando sono state suonate e quante volte. Poi c’è setlist.fm, che da anni è ormai il punto di riferimento per le scalette dei concerti. Si tratta di un database collaborativo aggiornato costantemente da un gran numero di utenti, che copre non solo il presente, il passato recente ma anche il passato remoto: si trovano scalette storiche che coprono l’arco di storia di molte band. Ogni band ha una pagina di statistiche, con i brani più suonati.

C’è un modo ancora più interessante di vedere questi dati: il canale YouTube Sultans of Data ha creato dei video con la storia delle canzoni suonate da alcune delle maggiori band, nel corso della loro carriera.

Secondo le statistiche, la canzone più suonata dei Pink Floyd durante la loro carriera è “Money”: lo è diventata alla fine degli anni ’80.

Caricamento video in corso Link

Qual è la canzone più suonata dei Radiohead? Fino al 2003 era “Creep”, nonostante nell’ultima fase della carriera sentirla dal vivo fosse abbastanza un eventi raro. Infatti dal 2003 è diventata un’altra…. “Street spirit (Fade Out)”.

Caricamento video in corso Link

Le canzoni degli U2 che si giocano lo scettro sono due: “I will follow” e “Pride (In the name of love)”.

Caricamento video in corso Link

Nel caso dei R.E.M: secondo “Sultans of data” sulla base di questi dati la canzone più suonata “The One I love”, da “Document”: ma l’archivio di scalette dei R.E.M. è largamente incompleto. The R.E.M. Timeline è uno storico sito che raccoglie informazioni su ogni mossa della band, dalle scalette alle collaborazioni, alle sessioni di studio. Sta facendo un countdown sulla sua pagina Facebook con le canzoni più suonate dal primo concerto, 40 anni fa, all’ultimo, nel 2008, partire dai suoi dati: ogni giorno una canzone, la sua storia dal vivo, e una versione inedita live su Soundcloud. Siamo attorno alla posizione 30. Una curiosità, segnalata da T: l'ultima canzone che i R.E.M. hanno eseguito dal vivo e in pubblico è "E-Bow the letter", durante un concerto tributo alla Carnegie Hall di New York, nel 2009. Ma questa canzone dal vivo è stata suonata solo una ventina di volte, per lo più con Patti Smith (presente nella versione originale) o con Thom Yorke. Non è neanche nella top 100 delle canzoni più suonate dalla band, che si è sciolta nel 2011: da allora i membri della band non si sono mai più esibiti tutti assieme - talvolta solo a gruppi di due o tre, ma mai con Michael Stipe alla voce.