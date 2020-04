Tidal lancia una proposta gratuita dedicata ai video

Tidal Access è il nome della nuova proposta gratuita della piattaforma srtreaming, dedicata però esclusivamente al video. Per quanto riguarda la musica, Tidal rimane invece un servizio premium a pagamento, senza forme di accesso sponsorizzato come Spotify.

Secondo quanto riferisce Billboard sarà per ora solo disponibile negli Stati Uniti e offrirà quattro diversi canali di video: performance, documentari, conversazioni e spotlight, l'ultimo dei quali avrò una cura editoriale da parte di Tidal con una selezione dei contenuti prodotti negli ultimi anni, su cui la piattaforma ha investito molto. Sempre secondo Billoard, questa offerta non presenterà pubblicità e sarà quindi focalizzata al far accedere alla piattaforma nuovi potenziali clienti.