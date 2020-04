Disponibile da oggi RadioPlayer Italia, l'app che riunisce le principali radio italiane

Dopo l'accordo e l'annuncio dello scorso ottobre, è disponibile da oggi 28 ottobre RadioPlayer Italia, l'app che riunisce le principali radio italiane in streaming, in unico spazio per ascolto su smartphone e tablet. L'app nasce per iniziativa di Player Editori Radio, società che raggruppa i maggiori network radiofonici italiani con la partnership tecnologica di Radioplayer Worldwide (già al lavoro con coni i consorzi di Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Spagna e Canada).

Per il lancio dell'app è stato creato il sito radioplayeritalia.it. L'applicazione al momento è disponibile solo per Android su Google Play e dovrebbe arrivare a breve su iOS in AppStore: funziona gratuitamente, senza registrazione e senza pubblicità aggiuntiva (rispetto a quella trasmessa dalle stesse radio di cui si ascolta lo streaming). Sarà disponibile progressivamente su tutti i dispositivi connessi: piattaforme smart-speaker come Amazon Echo, Sonos, Bose, Google Assistant e si integrerà perfettamente con Apple CarPlay, Android Auto, Chromecast, Airplay, Apple Watch, Android Wear e altre tecnologie.

Lorenzo Suraci, Presidente di PER, dichiara