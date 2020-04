Dave Grohl suona "Everlong" a sorpresa per un infermiere

Dave Grohl è inarrestabile anche quando tutto è fermo o quasi: ha appena lanciato l'account "Davestories" con cui racconta aneddoti improbabili ma reali della sua carriera. E continua ad apparire da casa, con nuove versioni delle sue canzoni. Questa apparizione però, ha qualcosa di speciale: è la bella storia del giorno: il cantante dei Foo Fighters si è collegat con un infermiere in prima linea a New York, e gli ha fatto un regalo.

Al Jimmy Kennel Show, programma TV americano, c'è la rubrica #HealthCareHero dedicata agli operatori sanitari in prima linea, e per l'ultima puntata si sono collegati con TJ Riley, che lavora nel Bronx al Jacobi Medical Center. Ha contratto il coronavirus, come tutta la sua famiglia come il 60% dei suoi colleghi e appena guarito è tornato a lavorare. È un grande fan dei Foo Fighters, e la sua faccia quando entra in collegamento Grohl vale il video. Oltre, ovviamente, alla performance di "Everlong"...

Nei giorni scorsi Grohl ha contribuito alla cover della canzone dei Foo Fighters “Times like these” organizzata dalla BBC, con la partecipazione di Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Ellie Goulding, AJ Tracey, Biffy Clyro, Sigrid e Sean Paul, ci sono i 5 Seconds of Summer, Anne-Marie, i Bastille, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, YUNGBLUD e Zara Larsson.