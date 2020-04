Le brevi di oggi, 28 aprile: Within Temptation, Metallica

Giovedì 30 Aprile alle 20.30 i Within Temptation trasmetteranno in streaming sui loro canali social il loro concerto del 7 febbraio 2008, registrato con orchestra in un palazzatto: ‘Black Symphony’ live all'Ahoy Arena di Rotterdam sarà disponibile sui canali Facebook, YouTube o Twitch della band.

I Within Temptation hanno suonato con Metropole Orchestra diretta da Jules Buckleyi e un coro classico a venti voci, davanti a diecimila fan sorprendendoli con la partecipazione di ospiti quali Mina Caputo (Life Of Agony), Anneke van Giersbergen (The Gathering) e George Oosthoek (Orphanage), interpretando tutte le hit della loro discografia fino al 2008, tra cui "Mother Earth", "Stand My Ground" e "All I Need".

Nuovo materiale in streaming per i Metallica: l'ormai tradizionale appuntamento del lunedì sera ha visto la band californiana trasmettere su YouTube il video inedito dello show alla Walker Aren du Muskegon, nel Michigan, del 1 novemvre 1991. Si tratta di uno show del Wherever We May Roam, il tour del famoso "Black album", che parte da "Enter Sandman" e arriva a "Battery", con 22 canzoni in scaletta, "recuperato da una polverosa cassetta VHS nei nostri archivi"