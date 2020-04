Live Nation cede il 5,7% del proprio capitale all'Arabia Saudita

Live Nation ha perfezionato la vendita del 5,7% del proprio capitale, cedendolo ieri al Public Investment Fund of Saudi Arabia.

Il fondo, che opera sotto l'egida e per conto del governo dell'Arabia Saudita, è lo stesso che sta dimostrando grande proattività in Europa durante la crisi pandemica, essendo tra le altre cose in trattativa per l'acquisto della maggioranza del Newcastle United, un club calcistico della Premiership britannica.

Il PIF dispone di una dotazione di liquidità gigantesca, pari a circa 320 miliardi di dollari e, alle attuali quotazioni di mercato di Live Nation (il cui titolo ieri è salito del 9% circa e che capitalizza meno di 9 miliardi di dollari dopo avere visto il proprio valore enormememente ridotto negli ultimi due mesi) dovrebbe avere pagato l'investimento poco sopra i 500 milioni di euro, pari a circa lo 0,17% della sua dotazione.

La mossa di Live Nation, che ha recentemente annunciato di avere accantonato 2 miliardi di dollari di "ricavi rimandati relativi ad eventi" (cioè, liquidità già incassata per concerti cancellati o sospesi o rimandati), è coerente con la strategia difensiva adottata nelle ultime settimane, che ha previsto anche un taglio di 500 milioni di dollari delle proprie spese.