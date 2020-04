'Un nuovo giorno': Andrea Bocelli live in prima serata su Rai1

Stasera su Rai1 il tenore toscano è protagonista di "Un nuovo giorno: Andrea Bocelli live", una serata evento con esibizioni ambientate in location come il Colosseo, l'Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico, con ospiti italiani e internazionali.

La fondazione del tenore, la Andrea Bocelli Foundation, ha lanciato negli scorsi giorni una raccolta fondi per sostenere gli ospedali e i reparti attivi in prima linea per l'emergenza coronavirus. L'impegno prosegue ora con questo evento televisivo, un progetto dedicato all'educazione digitale. Gli spettatori potranno contribuire da casa, grazie ad un apposito numero, per sostenere il progetto.