Le canzoni di "La casa di carta 4" (e delle stagioni precedenti): la sigla e altri 15 brani

Arrivata alla quarta stagione, la serie televisiva di produzione spagnola "La casa di carta" si conferma un grande successo, capace di dare visibilità anche alle canzoni scelte per la colonna sonora. Qui di seguito, dopo la sigla, ve ne proponiamo 15. Buon ascolto!

Cecilia Krull "My life is going on"



Men at Work "Who Can It Be Now?"



Gerry & The Pacemakers "You’ll Never Walk Alone"



Compay Segundo "Guajira Guantanamera"



Belle and Sebastian "Another Sunny Day"



Umberto Tozzi "Ti amo"

Prodigy "Timebomb Zone"



Manu Pilas "Bella Ciao"



The Black Keys "Lonely Boy"

Primal Scream "Rocks"

The Ronettes "Be My Baby"

Jane Birkin "Di doo dah"



Franco Battiato "Centro di gravità permanente"



Damien Rice "Delicate"



Arcade Fire "Wake up"



Van Morrison "Days like this"