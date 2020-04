Coronavirus, il DPCM: dal 4 maggio riprendono le attività di produzione e registrazioni musicali e sonore

Buone notizie per chi fa musica e in questi giorni non ha potuto passare del tempo in studio di registrazione insieme ai propri collaboratori, a causa dell'emergenza coronavirus.

Stando a quanto si legge nel nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19, quello contenente le misure della cosiddetta "fase 2", a partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività che rientrano nel codice Ateco 59, vale a dire le attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore. Il tutto, ovviamente, subordinato alle norme di sicurezza.

Lo stesso DPCM conferma invece che "sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".