Foo Fighters, presto informazioni sul concerto all'iDays Festival 2020 a Milano

Con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale i Foo Fighters hanno dato ai propri fan informazioni relative alle date che la band capitanata da Dave Grohl ha in programma per la prossima estate in Europa, e che a causa delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 subiranno importanti modifiche in termini di calendario.

Gli eventi previsti dalla formazione americana a Berlino (il 10 giugno), Nimes (il 16 e 17), Valencia (il 19) e Lisbona (il 21) sono stati rimandati rispettivamente all'8, 14 e 15, 17 e 19 giugno 2021. Relativamente all'unica tappa italiana prevista dal calendario originale - quella del 14 giugno 2020 al festival iDays di Milano - il management del gruppo ha fatto sapere che "maggiori informazioni saranno fornite presto".

Già alla fine del passato mese di marzo la diffusione del contagio da Coronavirus aveva costretto il gruppo di "This Is a Call" a spostare tutte le date della prossima tournée in nordamerica - quattordici show in tutto, programmati tra lo scorso 12 aprile e il prossimo 22 maggio - al prossimo mese di ottobre.