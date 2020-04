Eminem ricorda la sua telefonata con Michael Jordan

Il rapper di Detroit Eminem è stato ospite della trasmissione radiofonica condotta da Sway Calloway 'Sways'Universe', durante la quale ha parlato, inevitabilmente della quarantena dovuta al Covid-19, ma ha anche lasciato spazio a qualche aneddoto, come quando ha ricordato di quella volta che si ritrovò a parlare di affari al telefono con il Dio del Basket Michael Jordan.

La telefonata era filata via liscia fino al momento dei saluti, però poi Eminem...: “Ero al telefono con lui, parlavamo e tutto andava bene. Lui è super cool, tutto è andato bene fino a quando non siamo arrivati ​​alla fine della telefonata e io ho detto, 'Yo amico, quando vieni a Detroit così posso schiacciarti in testa?" Per la cronaca, Slim Shady è alto poco più di un metro e settanta, mentre Michael Jordan è poco meno di due metri.

Continua Eminem:

"Erano cazzate. Non ricordo esattamente quello che disse, ma penso un qualcosa del tipo, 'Ah ah ah'. E ricordo di aver messo giù il telefono, 'Oh mio Dio, penso che avrei potuto farlo esplodere'”.

Fortuna loro gli affari non ne soffrirono, infatti le linee di scarpe sportive lanciate dai due ebbero un grande successo.