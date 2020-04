Le brevi di oggi, 27 aprile: Leo Gassman, Edda, Gianni Maroccolo, Willie Peyote, Shaggy

Il prossimo 1 maggio esce “Algoritmo”, brano scritto da Willie Peyote e il rapper torinese Lince con la partecipazione di Shaggy, prodotto da Don Joe e Kavah.

Spiega Willie Peyote: “In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia, numerosi sono i settori a rischio, quello dello spettacolo è sicuramente tra quelli più in difficoltà e sarà l’ultimo a poter ripartire, date le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza. Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi, e per questo io e gli artisti coinvolti in questo progetto abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando ‘Algoritmo’ nel giorno della Festa dei Lavoratori facendo quello che ci riesce meglio e quello che è di fatto la nostra professione, ovvero la musica”.

Esce, gratuitamente, il prossimo 30 giugno “Noio; volevam suonar”, un album nato dalla collaborazione tra Stefano Rampoldi in arte Edda e Gianni Maroccolo, diventato qui Marok.

Dice Gianni Maroccolo: “Gli chiedo un altro cameo per “Alone vol. IV”, una canzone bellissima. Detto, fatto! Mentre la finiamo, ci ritroviamo dentro al Corona. Cosa possiamo fare per noi stessi e per gli altri? Beh, facciamo un disco insieme e regaliamolo. Non essendo benestanti è l’unica possibilità che abbiamo, ed è inutile attendere tempi migliori, perché ora è il presente.”

Edda rilancia: “Doveva essere una semplice blind date ma ora siamo in piena bukkake e la mia vita non sarà più la stessa. Il fuoco brucia ma anche purifica. Questo ci fa capire che se il cielo è triste poi arriva il sole”.

Ma prima, il 17 giugno, Maroccolo, non pago, pubblica “Alone vol. IV” con la partecipazione di ospiti quali: Don Backy, Matilde Benvenuti, Giorgio Canali, Flavio Ferri dei Delta V, Umberto Maria Giardini, L’Aura, Teho Teardo e Edda.

Leo Gassmann lo scorso sabato sera è stato ospite del programma televisivo 'Aspettando le parole' condotto da Massimo Gramellini e ha proposto l'inedito "Freedom", il primo brano da lui scritto in lingua inglese un paio di anni fa.