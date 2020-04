'Earth Day 50': guarda le esibizioni di Patti Smith, Michael Stipe, Flea e Johnny Depp

Per celebrare il cinquantesimo anniversario della Giornata della Terra, 'Pathway to Paris', una organizzazione impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui nefasti risultati del cambiamento climatico, ha dato vita e trasmesso in streaming un festival musicale. Tra quanti hanno partecipato, il frontman dei R.E.M. Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Cat Power, il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea e Ben Harper.

Stipe ha eseguito il suo nuovo singolo solista "No Time For Love Like Me Now", Johnny Depp ha interpretato "Working Class Hero" di John Lennon, Cat Power ha fornito la sua versione di "(I Can't Get No) Satisfaction" dei Rolling Stones e "Kingsport Town” di Bob Dylan, mentre Flea ha fatto un 'solo' di basso.

Patti Smith è l'artista che ha avuto maggiore spazio, ha letto alcune poesie e ha suonato cinque brani, spesso affiancata dalla figlia Jesse Paris Smith (tra le fondatrici di 'Pathway to Paris'). Il suo set ha proposto "Nine", canzone da lei scritta per il compleanno di Johnny Depp, "Grateful", "My Blakean Year", "Because the Night" e "People Have the Power".

