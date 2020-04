I Daft Punk firmano la colonna sonora del nuovo film di Dario Argento

Come noto, Dario Argento è al lavoro sul suo prossimo film, “Occhiali neri”, che vede al fianco del regista anche la figlia Asia Argento, nel cast della pellicola. In un’intervista concessa oggi a Repubblica Dario Argento ha raccontato qualcosa sul progetto, che segnerebbe l’ideale seguito del precedente “Dracula 3D”. Spiega il cineasta di “Profondo rosso”:

Sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo. È l'avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre. Con il direttore della fotografia Luciano Tovoli passiamo pomeriggi a discutere su colori e atmosfere.