Gli artisti spagnoli cantano ‘La forza della vita’ di Paolo Vallesi

Un gruppo di oltre venticinque artisti spagnoli e latini, tra i quali Marta Sánchez, Funambulista, Soraya, Jon Secada, Diego Martín, María Villalón, Hugo Salazar, Verónica Romero, Marta Botía e Andy & Lucas, ha realizzato una versione corale del brano di Paolo Vallesi, scritto dal cantautore insieme al paroliere Beppe Dati, nel 1992, “La forza della vita”. Lo stesso Vallesi ha preso parte all’inno che l’ensemble di artisti ha messo in piedi e i cui proventi saranno destinati alla lotta contro il Covid-19. Di seguito trovate il video, che gli artisti hanno girato in maniera casalinga nelle loro case, di “La fuerza de la vida” e la versione originale di “La forza della vita”.

Paolo Vallesi, originario di Firenze e molto amato in Spagna e Sud America, ha così commentato l’iniziativa degli amici iberici:

Per me è motivo di orgoglio sapere che questo brano sia stato scelto da così tanti artisti spagnoli e latini come canzone manifesto di questo momento in Spagna.

Su specifica richiesta mi sono unito anch’io, ne è stato realizzato un video molto semplice e molto efficace, che testimonia una volontà di unione, di fratellanza, che si unisce alle tante storie di IG che hanno avuto questa canzone in sottofondo, e crea un ponte virtuale tra paesi e culture diverse che stanno vivendo purtroppo un periodo simile. È la musica che unisce, è la musica che abbatte le barriere, è la musica che ci fa sentire meno soli ed appartenenti tutti allo stesso pianeta.