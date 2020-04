Pete Townshend rimpiange di aver dato a Jimi Hendrix quel consiglio…

Non solo ai comuni mortali capita di guardarsi indietro e di rimpiangere di aver detto o non detto qualcosa. Capita ovviamente anche ai chi siede nell’olimpo del rock e, in questo a caso, a mordersi – retroattivamente, ahimè – la lingua è Pete Townshend che nei giorni in cui buona parte del mondo si adopera per il distanziamento sociale da Coronavirus ha finito per ripensare – al microfono di Ultimate Classic Rock Night – a un consiglio dato in passato a Jimi Hendrix la prima volta che i due musicisti si sono incontrati, ovvero quando nel 1966 il chitarrista statunitense ha fatto tappa nel Regno Unito.

“Quello che ho fatto con Jimi, che rimpiangerò per sempre, è avvenuto quando il suo manager l’ha portato da me per incontrarci nello studio di registrazione quando è arrivato per la prima volta e mi ha chiesto che strumentazione acquistare. Gli ho detto che stavo usando amplificatori della Sound City, che era un sostituto della Marshall, in abbinamento a un Marshall”. Hendrix seguì davvero il consiglio del chitarrista degli Who ed ecco il risultato: “E così, un paio di settimane dopo, abbiamo fatto uno spettacolo insieme al Saville Theatre con lui che si presumeva aprisse per noi”, spiega Townshend, proseguendo: “Vorrei non avergli mai dato quel suggerimento! Pensavo, oh mio Dio questo ragazzo è sufficientemente brillante senza suonare a un volume di migliaia di watts!”.

Gli Who hanno dato alle stampe lo scorso anno il loro primo album in tredici anni, intitolato semplicemente “Who” – qui trovate la nostra recensione. L’ultimo album pubblicato dalla band prima del ritorno di scena con “Who” è stato “Endless Wire” nel 2006.