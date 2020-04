Le brevi di oggi, 26 aprile: Eddie Vedder, Serj Tankian, Mike Huckaby

Il frontman dei Pearl Jam ha suonato per i fan uno dei brani della colonna sonora di “Into the Wild” da lui composta, “Far Behind”, nell’ambito del Kokua Festival di Jack Johnson con finalità benefiche. Potete vedere la performance di Eddie Vedder con la chitarra acustica qui sotto:

Caricamento video in corso Link

**********************************************************************

Il frontman dei System of a Down Serj Tankian ha musicato il testo scritto dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, dando vita al brano "Hayastane": il 100% del ricavato della canzone andrà all’associazione My Step Foundation che in Armenia mette in campo diversi interventi nell’ambito della sanità, dell’istruzione, del welfare e dell’ambiente.

Caricamento video in corso Link

**********************************************************************

Il DJ, discografico, sound designer e insegnante Mike Huckaby è venuto a mancare all’età di 54 anni, come confermato al magazine statunitense Pitchfork dal booking agent Daniel Liakhovitski: il DJ house di Detroit aveva contratto il Coronavirus, che insieme a un infarto ne ha causato la morte.

Caricamento video in corso Link

**********************************************************************

MamboLosco ha pubbicato il suo nuovo singolo, “Il passo”, realizzato in collaborazione con Nardi e con il featuring di Samurai Jay. L'artista, al secolo William Miller Hickman III, ha all’attivo un solo album in studio, “Arte”, giunto sul mercato dopo che il (t)rapper nato a Vicenza si è cimentato negli anni in diverse collaborazioni.

Caricamento video in corso Link

**********************************************************************

Sta spopolando sui siti metalloni un video postato su Facebook dall’utente Charlotte Angel nel quale un gruppo di ragazzi a un concerto insegna a una ragazzina come pogare. Il live in corso è quello della band metalcore degli statunitensi Killswitch Engage. Potete guardarlo qui: