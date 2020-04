Francesco Guccini e "Bella ciao", o della strumentalizzazione

Mi permetto di intervenire su una faccenda che si sarebbe dovuta derubricare alla voce "stronzate" e invece sta diventando la notizia del giorno - in un periodo in cui ci si dovrebbe occupare di notizie ben più importanti.

Si è fatto circolare un video in cui Francesco Guccini intona, per come può alla sua età non più verdissima, una versione con testo modificato di "Bella ciao" (un'altra di quelle canzoni, come "Imagine", che andrebbero lasciate stare dove sono, anziché essere impiegate a capocchia piegandole alle intenzioni sociali o politiche di chi le sfrutta; in proposito, leggete qui la vera storia di "Bella ciao").

La versione di Guccini cita i nomi di alcuni esponenti politici italiani, e naturalmente è stata interpretata da alcuni come una presa di posizione, da altri come un attacco scorretto e di parte.

Bisognerebbe conoscere un po' Guccini per sapere che, dai tempi dell'Osteria delle Dame, e poi dai tempi dei dopocena del Club Tenco (quando erano ancora occasioni di ritrovo amichevole e spontaneo, e non rituali codificati), si diverte a ricantare e a volte a parodiare motivi popolari, sia della musica leggera sia della tradizione della canzone politica.

Lo ha sempre fatto a modo suo, e l'ha fatto anche stavolta.

Che un suo improvvisato "centone" - così si chiamano i testi riscritti di canzoni famose, nella tradizione della "Biblioteca di Studio Uno" del Quartetto Cetra - diventi un'occasione per tirarlo per la giacchetta a beneficio di uno o dell'altro schieramento politico, lo trovo un malinconico segno dei tempi che corrono. E un segno di scarso rispetto per Francesco Guccini - per la sua storia, almeno.



(franco zanetti)