Coronavirus, i Foo Fighters finiscono sulla tuta di un’infermiera di Bologna

Tra le tante infermiere e i tanti infermieri impegnati in prima linea negli ospedali italiani alle prese con il Coronavirus c’è anche chi, per farsi coraggio, guarda alla musica. Chi la suona, chi la canta e chi ne prende in prestito qualche strofa e la porta in giro nei reparti Covid-19. Come Elisa, infermiera del Sant'Orsola di Bologna e grande fan dei Foo Fighters, che sul retro della tuta di protezione che la copre dalla testa ai piedi porta scritto “It's times like these you learn to live again”, dal singolo di Dave Grohl e soci “Times Like These” contenuto nel quarto capitolo discografico della band statunitense, “One by One”, datato 2002. La foto di Elisa, che trovate qui sotto, è stata scattata dalla sua collega Vittoria e ci è stata mandata dal ragazzo di Elisa, Giuseppe.

Il brano dei Foos è già stato associato alla battaglia contro la pandemia nei giorni scorsi, quando un gruppo di artisti, tra i quali il frontman dei Coldplay Chris Martin, Dua Lipa, i Biffy Clyro e numerosi altri, hanno realizzato una cover corale di “Times Like These”, con il contributo di Grohl e del batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, per raccogliere fondi per programmi come BBC Children in Ned, Comic Relief e WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund.