Killers, un’altra canzone dal nuovo album: ascolta ‘Blowback’

I Killers continuano ad anticipare brani del nuovo album, “Imploding the Mirage”, la cui data di uscita ancora non è stata resa nota dopo lo slittamento – il disco avrebbe dovuto uscire il 29 maggio – dovuto all’emergenza sanitaria in corsa. La nuova anticipazione, che porta il titolo di “Blowback”, è arrivata attraverso This Morning della CBS, registrata, nello studio nello Utah della band, da Brandon Flowers e da Ronnie Vannucci Jr. Sempre per This Morning i due artisti hanno eseguito il singolo “Caution” e la cover di “The Waiting” di Tom Petty, che la formazione di Las Vegas aveva già suonato per ricordare il leader degli Heartbreakers dopo la sua scomparsa.

A oggi i Killers hanno svelato, oltre a “Caution”, anche i brani “Fire in bone” e “Dying Breed”, oltre – lo scorso anno – a “Land of the Free”, che è però sganciato da “Imploding the Mirage”. L’ultimo album della formazione è “Wonderful Wonderful”, uscito nel 2017. Il gruppo non ha ancora ufficialmente annullato – come altri hanno già iniziato a fare, alla luce della pandemia da Covid-19 - i live che a partire dalla prossima estate avrebbe dovuto portare sui palchi internazionali, Italia inclusa.

Potete guardare e ascoltare “Blowback”, “Caution” e “The Waiting” per This Morning qui:

