Miley Cyrus canta i Pink Floyd: la sua cover di ‘Wish You Were Here’

Il Saturday Night Live prosegue, ma da casa, e tra i contributi arrivati al varietà della NBC c’è anche quello di Miley Cyrus, che si è cimentata, accanto al fuoco, nella cover di un classico del repertorio dei Pink Floyd e della storia della musica, “Wish You Were Here”. Non è la prima volta che Destiny Hope Cyrus – questo il nome all’anagrafe della cantante di Nashville – propone la sua interpretazione del grande rock: lo scorso anno la voce di “Wrecking Ball” ha cantato per iHeartRadio “Comfortably Numb” dei Pink Floyd e “Black Dog” dei Led Zeppelin, mentre sul palco di Glastonbury nell’estate del 2019 Miley Cyrus ha presentato al pubblico dello storico festival del Somerset britannico “Nothing Else Matters” dei Metallica e “Head Like a Hole” dei Nine Inch Nails. E restando sempre sui classici, la cantante statunitense nel mese di febbraio si è unita a Robby Krieger dei Doors sulle note di “Roadhouse Blues”. Ecco la performance, illuminata dal fuoco, di Miley Cyrus:

La cantante e attrice ha all’attivo sei album in studio, l’ultimo dei quali, “Younger Now”, risale al 2017. Lo precedono “Meet Miley Cyrus” (2007), “Breakout” (2008), “Can’t Be Tamed” (2010), “Bangerz” (2013) e “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015). Nelle scorse settimane l’artista si è espressa in merito alla sua prossima fatica discografica, che dovrebbe intitolarsi “She Is Miley Cyrus”, la cui pubblicazione è stata posticipata per l’operazione alle corde vocali alla quale Miley Cyrus si è sottoposta lo scorso anno.