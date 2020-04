Povia, questa la sua versione di "Bella ciao"

Il 25 aprile in Italia è la Festa della Liberazione e “Bella ciao” è la canzone che più di tutte viene intonata nei cortei e nelle piazze in questa giornata (non nel 2020 a causa del Coronavirus che costringe le persone a casa). Nella giornata di oggi ricorre il 75esimo anniversario della data in cui l'Italia si è liberata alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945. Il cantautore milanese Povia l'ha reinterpretata per l'occasione cambiando le parole per descrivere, a modo suo, la situazione politica del giorno d'oggi. La potete ascoltare più sotto.

