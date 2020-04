Joe Walsh avrebbe voluto salvare la vita a John Entwistle

Nel nuovo libro scritto da Paul Rees, “The Ox”, sulla vita del bassista degli Who John Entwistle, viene riportato il racconto del chitarrista degli Eagles Joe Walsh, suo amico di lunga data, sull'ultima volta che si incontrarono alla convention musicale NAMM di Los Angeles nel 2002.

Racconta Walsh:

“Ho passato un po' di tempo insieme a John nel suo camerino e poi siamo andati a mangiare. Notai che aveva problemi di udito. Inoltre, non era come il John che conoscevo. Non capivo se fosse troppo ubriaco, o che altro. Un tempo, era così che tutti noi rocker tiravamo tardi, fino a tarda notte. Personalmente, sono andato avanti in quel modo fino al 1994 e, a quel punto, mi ero trasformato in un vero e proprio alcolizzato e cocainomane. Ma toccai il fondo prima di andare in overdose e di morire. Molti miei fratelli se ne sono andati dall'altra parte. Una volta sobrio, io e John vivevamo in mondi totalmente diversi. Sono andato a trovarlo un paio di volte, ma non stavo fuori tutta la notte e la mattina dopo come facevo un tempo, e come lui faceva ancora. Quindi, eravamo un po' lontani.”

Walsh continua dicendo che si sentiva "turbato" per i cambiamenti che vide in Entwistle, ma non era "sicuro" su come comportarsi:

"Non ero sicuro se avrei dovuto, o addirittura potuto, affrontarlo. Alla fine, non sono mai stato capace di sedermi con John e dirgli, 'Ehi, amico, ti stai fottendo'. In quei giorni, stavo ancora cercando di comprendere la mia sobrietà. Ora, dopo tutti questi anni, mi sento abbastanza a mio agio nel dire a qualcuno a cui tengo, 'Ascoltami, perché so di cosa sto parlando'".

Walsh ha inoltre parlato di "un declino delle sue condizioni fisiche, soprattutto per l'udito, ma anche per lo stato mentale" sopraggiunto con gli anni e ha aggiunto:

"Biascicava le parole e non era conciso con i processi del pensiero. Dal mio punto di vista, Keith Moon aveva deciso che avrebbe portato tutto il più lontano possibile, punto. Forse c'era un po' di quella indole anche in John."

Dopo cena di quell'ultima sera trascorsa insieme, Walsh tornò all'hotel Continental Hyatt House con Entwistle, ma non ci rimase a lungo.

"L'ho lasciato pensando, 'Gesù, cosa è successo a mio fratello?' Lo lasciai anche con una brutta sensazione".

La sensazione di Walsh purtroppo aveva un solido fondamento. John Entwistle morì il 27 giugno 2002 all'età di 57 anni all'Hard Rock Hotel di Las Vegas (Nevada). Il medico legale, Ron Flud, incaricato di accertare le cause della morte, sentenziò: cocaina. Il cuore del musicista era già malandato di suo, la polvere bianca gli provocò un infarto. Riferendosi all'ammontare della cocaina scoperta nel corso dell'autopsia, il coroner ha usato l'espressione “quantitativo significativo”.