Addio a Hamilton Bohannon, il percussionista aveva 78 anni

E' morto all'età di 78 anni il percussionista Hamilton Bohannon. Come riporta il Newnan Times-Herald Bohannon, che iniziò la sua carriera come batterista per un giovane Stevie Wonder a metà degli anni '60 si è spento venerdì 24 aprile.

Bohannon crebbe a Newnan, in Georgia, una città vicina ad Atlanta. Ebbe passione per la batteria in tenera età. Durante un tour con Gorgeous George — dove suonava uno sconosciuto chitarrista di nome Jimi Hendrix — Bohannon venne presentato a un giovane Stevie Wonder. Dopo un periodo in cui suonò con Wonder, strinse una relazione lavorativa con Berry Gordy e diventò il bandleader di alcuni artisti dell'etichetta Motown, tra gli altri, Marvin Gaye, i Four Tops e Diana Ross e le Supremes.

Quando la Motown si trasferì a Los Angeles da Detroit all'inizio degli anni '70, Bohannon decise di rimanere a Detroit, diventando solista e produttore. Da molti è ritenuto tra i primi innovatori della musica disco; il suo primo successo, "South African Man", venne pubblicato nel 1974. I suoi brani sono stati campionati da una lunga serie di artisti, tra cui Jay Z, Snoop Dogg e Digable Planets, ed è stato immortalato nel brano del 1981 dei Tom Tom Club, "Genius of Love".

Negli ultimi anni Hamilton Bohannon tornò a vivere nella sua città natale in Georgia. Nel 2017, la cittadina ha ribattezzato una strada in suo onore. Lui commentò così la notizia al Times-Herald: