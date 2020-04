Neil Young annuncia l'uscita dell'album "Road of Plenty"

Neil Young in questo periodo di quarantena dovuto al Coronavirus ha dato il via alle Fireside Sessions. Oltre ad avere annunciato pubblicazioni d'archivio, come il suo album perduto “Homegrown”. Ora, un nuovo post pubblicato sul suo sito Neil Young Archives, ha descritto nel dettaglio l'uscita di un altro album perduto: “Road of Plenty”.

Nel suo messaggio il cantautore canadese spiega che la canzone "Road of Plenty" ha una lunga storia e che si trasformò in "Eldorado", brano che era originariamente destinato a un album e a un tour di reunion dei Buffalo Springfield nel 1986, evento mai verificatosi, del quale si prende la colpa. Alla fine quella canzone venne pubblicata sull'album "Freedom" del 1989. Scrive Neil Young:

"Avrei dovuto farlo. Apparentemente ero distratto da altre cose. La vita si stava muovendo velocemente, forse un po' troppo in fretta per me."

Young scrive che una versione di “Road of Plenty” venne eseguita nel suo tour del 1986 con i Crazy Horse. “Vi sono incluse anche rarità di quel periodo, tra cui una versione in studio di 17 minuti di “60-0” con i Bluenotes, e la versione originale da studio di “Fuckin' Up”, registrata presso la Hit Factory di New York con Poncho, Charley Drayton (basso ) e Steve Jordan (batteria), la band che suonò con me al 'Saturday Night Live' quando facemmo "Rockin' in the Free World" e "No More". L'album dovrebbe uscire nel 2021.

