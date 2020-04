Mike Dirnt (Green Day): "Abbiano suonato insieme dai quattro ai sei giorni la settimana per tutta la vita"

Dopo tutti questi anni i Green Day - Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool – si conoscono talmente bene da riuscire ad appianare qualsiasi controversia dovesse sorgere tra loro.

Ha dichiarato il bassista del gruppo Mike Dirnt:

''Suono con Billie da quando avevo 10 anni e ora ne ho 47. Il fatto è che siamo amici e siamo cresciuti molto tempo fa, quindi se tutto si fa difficile o imbarazzante, possiamo parlare in generale. Siamo tutti diversi ma c'è una comunanza con la musica. Billie è diventato un cantautore fenomenale ma quando siamo insieme, sa di poter fare affidamento su me e Tré per mettere giù le nostre parti e disporle per lui.”

La band ha passato degli anni a provare insieme quasi tutti i giorni ed è rimasta sbalordita nell'apprendere che altre band non operano allo stesso modo. Mike ha rivelato alla rivista Bassist:

“Fino agli album "Uno! Dos! Tre!”, che abbiamo fatto nel 2012, ci esercitavamo insieme dai quattro ai sei giorni alla settimana tra tour e dischi. Mi ha scioccato quando ho parlato con altre band. Mi hanno sinceramente sorpreso, 'Volete dire che non provate tutti i giorni?' Dopo l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2015, mi sono reso conto che ci esercitavamo dai quattro ai sei giorni alla settimana da tutta la nostra fottuta carriera. Ma ora non dobbiamo più farlo. Sappiamo come scrivere insieme e come lavorare sulle canzoni dalle diverse angolazioni.”