Maria De Filippi: ecco quando dovrebbe iniziare 'Amici Speciali'

Ha iniziato ad essere pubblicizzato, sui social e in televisione, accompagnato dalle note di “Strada Facendo”, la nota canzone del cantautore romano Claudio Baglioni, il nuovo programma di Maria De Filippi, 'Amici Speciali' che andrà in onda nel prossimo mese di maggio in prima serata su Canale 5. 'Amici Speciali' si è dato come scopo quello di fare qualcosa di concreto contro il Coronavirus.

Il cast di Amici Speciali, secondo quanto riporta il sito lanostratv.it, dovrebbe essere composto da Gaia Gozzi, Andreas Muller, Javier Rojas, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito e Michele Bravi, ai quali potrebbero aggiungersi Giordana Angi, Alberto Urso e altri. Alcune indiscrezioni suggeriscono che la prima puntata della nuova trasmissione dovrebbe essere programmata per lunedì 18 maggio.