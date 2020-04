Fiorello minaccia Jovanotti: "Se non fai Sanremo ti buchiamo le gomme"

Dalla giornata di ieri, venerdì 24 aprile, su RaiPlay è disponile il docu-viaggio, in Sudamerica, del cantautore di Cortona Lorenzo Jovanotti “Non voglio cambiare pianeta”.

Qualche giorno fa, durante la conferenza stampa di presentazione di questo progetto, che consta di 15 episodi da 15 minuti ciascuno, è giunta a Lorenzo, quasi inevitabile, una domanda relativa ai suoi piani per la prossima edizione del festival di Sanremo, la cui conduzione sarà probabilmente affidata, per il secondo anno consecutivo, al suo amico Amadeus, supportato dall'altro amico Fiorello.

Questo quanto risposto in conferenza stampa da Jovanotti:

"Ragazzi, siamo ad aprile, non sappiamo neanche se ci sarà Sanremo nel 2021. Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro. Non avevo mai detto che avrei partecipato nel 2020, ho solo fatto una battuta ad agosto. Non avevo un progetto artistico da portare, ed ero in viaggio... Per l'anno prossimo, davvero, non sappiamo nulla".