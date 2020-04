'Earth Day 50' con Michael Stipe, Patti Smith, Flea, Ben Harper e altri

Si moltiplicano le iniziative in streaming a sfondo benefico. Domenica 26 aprile alle 22.00, ora italiana, andrà in scena il festival virtuale ‘Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet’. Lo si potrà seguire sull’account Instagram @pathway2paris, l'organizzazione no profit dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici.

La lineup annunciata è di quelle importanti, tra gli altri presenzieranno, l'ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper, Cat Power, Patrick Watson, Rain Phoenix, Nikolai Fraiture degli Strokes e, unica presenza musicale italiana, Giovanni Caccamo.

Sulla sua partecipazione il cantautore siciliano Giovanni Caccamo commenta:

“È un onore rappresentare l’Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l’arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e valori senza tempo in tutto il mondo. Prenderci cura del nostro pianeta, è un dovere, ricordandoci sempre di essere 'Ospiti' di Madre Natura”.

Jesse Paris Smith (figlia di Patti Smith) e Rebecca Foon, fondatrici di Pathway to Paris, hanno dichiarato:

“Dato che l'umanità deve affrontare un futuro sconosciuto, dobbiamo riconoscere il fatto che non possiamo semplicemente tornare al nostro comportamento di prima. Esempi di guarigione planetaria sono in atto in questo momento a causa della diminuzione del consumo umano. Vedere questi cambiamenti ci rende consapevoli dell'impatto dell'umanità sul pianeta. Possiamo ridisegnare il nostro mondo e ti stiamo chiedendo di unirti a noi.”

Tutti i proventi della Earth Day 50 saranno devoluti alle iniziative di Pathway to Paris.