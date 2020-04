Le brevi di oggi, 25 aprile: Juice WRLD, Killers, Jake Bugg, Skin

Skin, già giudice del talent televisivo X Factor nel 2015, ha cantato “Bella ciao” insieme ad alcuni dei partecipanti ai precasting di X Factor 2020. La rockstar inglese spesso propone nei suoi live il brano simbolo del 25 aprile italiano e ne fece una versione insieme ai Marlene Kuntz lo scorso anno, sempre in occasione della nostra festa di Liberazione.

**********************************************

Il 26enne cantautore inglese Jake Bugg ha pubblicato "Saviors Of The City". La canzone è la sua prima pubblicazione nel 2020, sul nuovo brano dichiara:

“L'ho scritto l'anno scorso con il mio amico Robert (ONR). È una canzone che non immaginavo di pubblicare così presto, ma sembra risuonare con ciò che sta accadendo in questo momento e in qualche modo ha un senso per me.”