Kanye West è il secondo miliardario (in dollari) dell'Hip Hop

Un nuovo rapporto della rivista economica americana Forbes ha valutato il patrimonio del rapper statunitense Kanye West in 1,3 miliardi di dollari. La maggior parte di questa cifra abnorme è data al musicista dalla sua partecipazione alla sua linea di sneaker Yeezy, che, sempre secondo Forbes, ha un valore di 1,26 miliardi di dollari.

Questa notizia fa di Kanye West il secondo miliardario dell'hip-hop dopo Jay-Z. In realtà, nonostante il musicista di Atlanta sia tra gli artisti di maggior successo degli ultimi venti anni, il business della musica costituisce una porzione relativamente piccola della sua ricchezza. La sua etichetta GOOD Music e i diritti sulla sua discografia, infatti, sono stati valutati da Forbes 90 milioni di dollari. Il resto del patrimonio finanziario di West, oltre alla Yeezy, è relativo ad attività quali le proprietà (per 81 milioni di dollari) e i terreni (21 milioni). In più si contano 17 milioni in contanti e 35 milioni di dollari in azioni.

Forbes ha tenuto a precisare la mancanza di una verifica di alcune delle cifre fornite. Kanye West dal canto suo ha dichiarato che la rivista ha sottovalutato la sua ricchezza, sostenendo di avere un patrimonio di 3,3 miliardi di dollari. Forbes ha replicato alle parole del rapper paragonando la sua autovalutazione a una regola informale che avevano usato per la valutazione dei conti del presidente americano Donald Trump: "Prendi tutto ciò che il futuro presidente ha insistito valesse, dividi per 3 e inizia a lavorare su quello".

La nuova valutazione fornita da Forbes è stata per la gran parte innescata dall'insoddisfazione di West per il suo mancato inserimento nell'annuale elenco dei miliardari stilato dalla rivista economica, pubblicato il mese scorso.