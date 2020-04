'Genesis Film Festival': oggi il secondo concerto in streaming

Nella giornata di oggi, 25 aprile, il 'Genesis Film Festival' promosso dalla band inglese, dopo avere proposto, la scorsa settimana, il tour del 1981 “Three Sides Live”, ha in programma la visione del 'Mama Tour' del 1984. Il film è in streaming sul canale YouTube della formazione capitanata da Phil Collins alle 20.00 ora italiana.

Il film mostrerà i momenti principali tratti dai cinque concerti tenuti dai Genesis al National Exhibition Centre di Birmingham (Gran Bretagna), nel febbraio 1984, che furono gli ultimi del loro 'Mama Tour' a supporto dell'album “Genesis”, pubblicato nell'ottobre del 1983.

I prossimi appuntamenti con il 'Genesis Film Festival' prevedono: il 2 maggio 'Live at Wembley Stadium' (1987), il 9 maggio 'The Way We Walk' (1992) e, per chiudere, il 16 maggio 'When in Rome' (2007). Ad oggi rimane confermato il ritorno dal vivo dei Genesis, a tredici anni dal loro ultimo tour, in Gran Bretagna, a partire dal 16 novembre a Dublino (Irlanda) per finire il 12 dicembre a Glasgow (Scozia).

Scaletta 'Mama Tour':

Dodo/Lurker

Play Video

Abacab

Play Video

That's All

Mama

Old Medley

Eleventh Earl of Mar

The Lamb Lies Down on Broadway

Firth of Fifth

The Musical Box (Closing Section)

Illegal Alien

Home by the Sea

Second Home by the Sea

The Carpet Crawlers

Keep It Dark

It's Gonna Get Better

Follow You Follow Me

Cage Medley

In the Cage

The Cinema Show

...In That Quiet Earth

The Colony of Slippermen

Afterglow

Drum Duet

Los Endos



Encore:

Turn It On Again