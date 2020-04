Concerti nei Drive-In, il pensiero di Ermal Meta

Lo scorso 21 aprile abbiamo dato notizia che alcune società operanti nel settore della produzione di manifestazioni musicali - ma non solo – hanno proposto, per superare l'incertezza che permane riguardo la durata delle misure restrittive in materia di eventi pubblici attuate per contrastare la diffusione del Coronavirus, di recuperare la formula del drive-in. Sì, proprio quella che permette di assistere a uno spettacolo seduti nella propria automobile. Alcune amministrazioni comunali, incluse quelle delle principali città italiane avrebbero guardato con interesse alla proposta.

Proposta che non ha riscosso l'entusiasmo di chi è protagonista agli spettacoli - nel nostro caso i concerti -, ovvero pubblico e musicisti. Tra quanti hanno accolto la notizia senza mostrare particolare piacere ci sono stati Jovanotti (“I possibili scenari di concerti nei drive-in non mi consolano. La musica si vive insieme”) e Gianni Maroccolo ("Ma anche no"). Anche il promoter Claudio Trotta si è schierato tra i contrari all'iniziativa ("I concerti nei drive in con la gente in auto sono un'idea assurda e inutile").

Ad aggiungersi al gruppo degli scettici alla proposta 'drive-in' anche il cantautore di origine albanese Ermal Meta che, sul suo account Twitter, condividendo la notizia lanciata da Rockol, commenta “Fare i live al drive in effetti come fare l’amore. Tu in salotto e lei in camera da letto.” E a una persona che chiede maggiori spiegazioni, risponde: “Cosa molto semplice. Un concerto senza le persone sotto il palco, ma dentro delle macchine è una cosa paradossale. Certo tutto si può fare, ma decade il senso della condivisione generale che un concerto comporta.”