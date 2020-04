Bruce Springsteen, una nuova playlist dalla quarantena

Oggi, 24 aprile, il Boss si è collegato nuovamente con la E Street Radio, il canale tematico della piattaforma Sirius XM, per la seconda parte della trasmissione radiofonica “Bruce Springsteen: From his home to yours”. Come accaduto per il primo appuntamento andato in onda lo scorso 8 aprile, Bruce Springsteen - in collegamento direttamente dalla sua casa in New Jersey, dove trascorre questi giorni insieme alla moglie Patti Scialfa - ha nuovamente ricoperto il ruolo da DJ per tenere compagnia ai fan in questo periodo di quarantena e proporre la sua selezione musicale.

Oltre a presentare la sua playlist di venti canzoni - che comprende sia pezzi di Springsteen come “New York City Serenade”, “Long Walk Home” e “The Promised Land”, questa nella versione dei Blacklist Royals, sia brani di altri artisti, dai Social Distortion a 2Pac, da Bob Dylan a Marvin Gaye - il rocker ha condiviso con gli ascoltatori i propri pensieri sul periodo attuale e riflessioni personali su diversi temi.

A margine della trasmissione il Boss ha rivolto un pensiero a sua mamma Adele Zerilli che, come spiegato anche nel precedente appuntamento, è tra le persone che gli mancano di più, insieme ai suoi figli. A sua madre, che compirà 95 anni il prossimo 4 maggio ed è malata di alzheimer, Bruce Springsteen ha dedicato il brano “Dear Mama” di 2Pac, e ha introdotto il pezzo con un messaggio commovente:

“Una delle cose più difficili degli ultimi tempi è la distanza che devi mantenere tra te e i tuoi cari. Mia mamma è malata di alzheimer da dieci anni e vive nel presente: questo momento, e solo questo momento, è suo. Toccarla, abbracciarla e baciarla sono gesti molto importanti per la sua esperienza di vita in questo momento.”

Con il brano "New York State of Mind” di Billy Joel e la sua "New York City Serenade”, Springsteen, oltre a rivelare di essere preoccupato per suo figlio che vivo a New York, invece, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli operatori sanitari, i medici e le infermiere che sono impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Verso la conclusione della trasmissione, della durata di oltre un’ora e mezza,il rocker ha proposto il brano di Marvin Gaye, ”Inner City Blues (Makes Me Want to Holler)”, e citando il testo della canzone, ha condiviso con gli ascoltatori un suo pensiero: “L'attuale pandemia ha messo a nudo le disuguaglianze in termini di salute e ricchezza che affliggono la nostra nazione. Come ha detto il grande Marvin Gaye, ti fa venire voglia di urlare."

Ecco la playlist:

Frank Bey and the Anthony Paule Band - "Town Without Pity"

The Temptations - "Ball of Confusion"

Future Islands - "Seasons (Waiting on You)"

Jimmy Cliff - "Sufferin' in the Land"

Bee Gees - "Stayin' Alive"

Social Distortion - "Bad Luck"

Blacklist Royals - "The Promised Land"

2Pac - "Dear Mama"

Marvin Gaye - "Sexual Healing"

Sam Cooke - "Good Times"

Johnny Nash - "Guava Jelly"

Billy Joel - "New York State of Mind"

Bruce Springsteen - "New York City Serenade"

Bruce Springsteen - "Long Walk Home"

George Jones - "A Picture of Me Without You"

Bob Dylan - "Not Dark Yet"

Marvin Gaye - "Inner City Blues (Makes Me Want to Holler)"

Slim Dunlap - "Times Like This"

The Consolers - "Over Yonder"

Jimmy Cliff - "Many Rivers to Cross”