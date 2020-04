Taylor Swift e l'album live, pubblicato dall'ex etichetta, non autorizzato

La faida tra Taylor Swift e Scooter Braun - che a giugno 2019 ha acquisito la casa discografica Big Machine, lasciata dalla 30enne cantautrice statunitense a novembre 2018 per unirsi a Republic Records e Universal Music Group - continua ed è già di dominio pubblico. La voce di “You need to calm down”, infatti - come aveva fatto lo scorso anno, quando la Swift aveva pubblicato sui social, per ricevere l’appoggio di fan e colleghi, la propria versione riguardo alla richiesta, negata, di eseguire i suoi vecchi successi, di proprietà dell’ex etichetta, agli America Music Awards 2019 - ha condiviso una serie di storie su Instagram in cui racconta che la Big Machine ha pubblicato un album dal vivo senza il consenso della cantante.

Nello specifico, attraverso i post pubblicati ieri 23 aprile, Taylor Swift ha spiegato che la sua ex etichetta discografica avrebbe pubblicato un disco che presenta la registrazione di un’esibizione della popstar per un programma radiofonico risalente al 2008. La cantante ha, inoltre, sostenuto che la Big Machine avrebbe presentato la pubblicazione, che risponde al titolo “Live From Clear Channel Stripped 2008”, come un’uscita del 2017 ma, nel concreto, l’album ha visto la luce a mezzanotte del 24 aprile.

“Ho l’impressione che Scooter Braun e i suoi finanziatori, 23 Capital, Alex Soros, la famiglia Soros e The Carlyle Group abbiano visto gli ultimi bilanci e si siano resi conto che pagare 330 milioni di dollari per la mia musica non era esattamente una scelta saggia e hanno bisogno i soldi”, ha commentato Taylor Swift su Instagram, facendo riferimento al fatto che la Big Machine, fondata da Scott Borchetta, è stata acquisita dalla Ithaca Holding di Scooter Braun lo scorso giugno. A seguito dell’accordo, la Ithaca Holdings ha acquisito anche l’intero catalogo della popstar statunitense pubblicato con l’etichetta di Borchetta (“Taylor Swift”, “Fearless”, “Speak now”, “Red”, “1989” e “Reputation”). All’epoca la cantante aveva dichiarato sui social che la notizia l’aveva turbata, riportandola indietro nel tempo a quando Scooter Braun l’aveva scredita e bullizzata.

In conclusione la cantante di "Lover" ha scritto: “A mio parere è solo un altro caso di avidità senza vergogna, al tempi del Coronavirus, così di cattivo gusto ma molto trasparente"