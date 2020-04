Bugo, spostate al prossimo autunno le prime date del tour

A causa dell’emergenza Coronavirus il calendario del tour di Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti - già precedentemente posticipato - ha subito delle variazioni. Le prime date della tournée della voce di “Sincerto”, a supporto dell’ultimo album del cantautore, “Cristian Bugatti”, sono posticipate al prossimo autunno. I concerti precedentemente in programma all'Estragon di Bologna, al Bronson di Ravenna e al Teatro Cristallo di Bolzano sono invece annullati. I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per i nuovi spettacoli mentre - si apprende dal comunicato stampa diffuso da Mescal - per le date annullate i club provvederanno ad emettere un voucher di pari valore.

Ecco il calendario aggiornato del tour:

Venerdì 23 Ottobre: Milano / Alcatraz

Sabato 7 Novembre: Livorno / The Cage

Venerdì 13 Novembre: Pordenone / Capitol

Sabato 14 Novembre: Roma / Largo Venue

Giovedì 19 Novembre: Torino / Hiroshima Mon Amour

Lo scorso 7 febbraio Bugo ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro discografico, “Cristian Bugatti” (leggi qui la nostra recensione), ideale seguito di “Nessuna scala da salire” del 206. Nel disco è incluso anche il brano che il cantautore ha presentato in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, “Sincero”, insieme a Morgan.