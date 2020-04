Foo Fighters, Dua Lipa, Chris Martin e altri: ecco il video di ‘Times like these’

Al fine di raccogliere fondi da destinare alle organizzazioni impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19 diversi artisti si sono riuniti virtualmente per eseguire la cover della canzone dei Foo Fighters “Times like these”. Lo stesso frontman della band di “In your honor” Dave Grohl e il batterista Taylor Hawkins hanno contribuito e si sono uniti agli artisti che hanno proposto la propria versione del brano tratto dall’album della formazione di Seattle “One by one” del 2002.

Tra gli artisti che hanno aderito, oltre a Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Ellie Goulding, AJ Tracey, Biffy Clyro, Sigrid e Sean Paul, ci sono i 5 Seconds of Summer, Anne-Marie, i Bastille, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, YUNGBLUD e Zara Larsson.

Ecco il video che - trasmesso in anteprima ieri sera, 23 aprile, durante lo show a "The big night in" su BBC One - presenta il contributo di ogni artista che ha registrato la sua parte della canzone a casa propria:

Questa, invece, la clip che accompagna il brano dei Foo Fighters contenuto nel quarto album in studio della band del già batterista dei Nirvana: