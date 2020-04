Le brevi di oggi, 24 aprile: Evanescence, James Blake, Anni Ottanta live, Fabio Curto, Canova

I Canova hanno pubblicato oggi, 24 aprile, il loro nuovo singolo intitolato "Never". Il brano della band di Matteo Mobrici, insieme ai precedenti singoli "Lento violento" e "Musica di oggi", è un anticipazione del suo prossimo lavoro discografico, ideale seguito di "Vivi per sempre" del 2019.

“'Never' ha il potere di trasportarci in pochi minuti dentro quella storia. È una storia con tre soggetti, ma senza la tragica ironia di Threesome", ha raccontato il gruppo in un comunicato stampa per presentare il suo nuovo sinigolo. "Tutto si concentra attorno alla domanda ‘Come fai a dormire con me e stare ancora con lui?’. In 'Never' è l'amante che parla, che sfoga tutta la sua rabbia e incredulità verso di sé e lancia un addio alla donna che non può amare. Il testo è al presente, come se fosse un dialogo, è ‘qui’ e tra un cellulare, un caffè, un divano e una porta che sbatte, descrive passo passo tutta la vicenda di quel giorno. Come spesso già accaduto, sentiamo che questa canzone guadagnerà ancora più forza ai concerti e in qualche maniera diventeremo tutti quell’amante.”

Il prossimo autunno i Canova porteranno la loro musica in alcune città, in occasione del tour che prenderà il via il prossimo 2 ottobre da Firenze e che farà poi tappa a Bologna il 9 ottobre, a Roma il 16 e 17 ottobre e a Roncade (TV) il 23 ottobre.

*****************************************************

E' uscito il nuovo singolo del cantautore di Acri Fabio Curto intitolato “La tua parte migliore”.

“Ci sono giorni in cui un raggio di sole sembra non riuscire a farsi breccia tra le nuvole. Ma ci sono anche giorni in cui i mali diventano pesci che schizzano fuori dall’acqua al tramonto. È una certezza quella secondo cui la bellezza in tutte le sue forme, malinconia inclusa, deve guidarci sempre... come lei che se n’è accorta ed è venuta a parlarti, poi ti ha soffiato sul cuore e ti ha fatto capire dov’era la tua parte migliore.”

*****************************************************

Domani sera tra le 20 e le 22, a questo indirizzo Facebook, si terrà una serata live con protagonisti alcuni artisti di successo degli anni Ottanta: Gazebo, Johnson Righeira, Den Harrow, Scialpi, Rockets,Scotch, Valerie Dore, Evolution Live Band. Lo scopo benefico della serata è una raccolta di fondi da destinare alla Protezione Civile di Tombolo (Padova).

********************

“You’re too precious” è il titolo del nuovo singolo di James Blake, pubblicato oggi 24 aprile. La canzone arriva a distanza di un anno dall’ultimo album del musicista britannico, “Assume form” (leggi qui la nostra recensione).

********************

Gli Evanescence hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Wasted on You”. Come già annunciato, il brano anticipa l’uscita del primo album in nove anni della band capitanata da Amy Lee, “The bitter truth”, che arriverà entro la fine di quest’anno.