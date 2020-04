Le brevi di oggi, 24 aprile: Evanescence, James Blake, Anni Ottanta live

Domani sera tra le 20 e le 22, a questo indirizzo Facebook, si terrà una serata live con protagonisti alcuni artisti di successo degli anni Ottanta: Gazebo, Johnson Righeira, Den Harrow, Scialpi, Rockets,Scotch, Valerie Dore, Evolution Live Band. Lo scopo benefico della serata è una raccolta di fondi da destinare alla Protezione Civile di Tombolo (Padova).

“You’re too precious” è il titolo del nuovo singolo di James Blake, pubblicato oggi 24 aprile. La canzone arriva a distanza di un anno dall’ultimo album del musicista britannico, “Assume form” (leggi qui la nostra recensione).

Gli Evanescence hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Wasted on You”. Come già annunciato, il brano anticipa l’uscita del primo album in nove anni della band capitanata da Amy Lee, “The bitter truth”, che arriverà entro la fine di quest’anno.