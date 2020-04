Chi sono i Vicetone, il duo del remix di ‘Astronomia’ di Tony Igy

I Vicetone sono un duo olandese di musica elettronica formato da Ruben den Boer e Victor Pool, entrambi nati nel 1992, che con il remix del brano “Astronomia” di Tony Igy - originariamente pubblicato nel 2014 ed entrato nella top ten della classifica dei singoli di iTunes lo scorso 15 aprile - presenziano da qualche settimana nella classifica Viral 50 di Spotify in Italia. Il pezzo, che propone il remix del brano dell’artista di musica elettronica russo Tony Igy uscito nel 2010, ha raggiunto la popolarità grazie a una serie di video pubblicati recentemente su YouTube, TikTok e sui principali social network. La variante più popolare del meme diffuso attraverso le clip descrive situazioni tragicomiche e propone un filmato che vede alcuni becchini trasportare una bara danzando a ritmo di musica.

Ecco "Astronomia" di Tony Igy:

Ruben den Boer e Victor Pool si sono conosciuti durante gli anni della scuola superiore e nel 2012 hanno iniziato a produrre musica e a proporre il remix di vari brani. Influenzati da artisti come Tiësto, Eric Prydz e Swedish House Mafia, i Vicetone pubblicano il loro primo singolo “Harmony” dopo aver firmato per la Monstercat. Oltre a pubblicare un pezzo, “Stars”, con Jonny Rose per Trice Recordings e firmare per la Protocol Recordings, nel 2013 il duo ha accompagnato in tour Nicky Romero e le NERVO.

Nel 2015 i Vicetone firmano per la Spinnin' Records per cui pubblicano “No way out” con Kat Nestel e producono il brano ufficiale per l’Ultra Music Festival di Miami - per il quale avevano già creato, per l’edizione 2014 del festival, anche il singolo “United We Dance”.

L’ultimo singolo pubblicato dal duo è “I feel human”, uscito il 27 marzo 2020, con BullySongs.