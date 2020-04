I talent negli Usa al tempo del coronavirus: i concorrenti si esibiscono virtualmente

I talent show negli Usa al tempo del coronavirus: ad "American Idol" i concorrenti si esibiscono virtualmente, filmandosi con uno smartphone. La 18esima edizione del popolare talent show statunitense, partita lo scorso febbraio, che vede in giuria Lionel Richie, Katy Perry e Luke Bryan, è stata sospesa per qualche settimana a causa dell'emergenza coronavirus, ma ora si appresta a tornare in tv con alcune importanti novità. Il 26 aprile il programma riprenderà, ma un membro della produzione ha anticipato a "Deadline Hollywood", sito tutto dedicato all'industria dell'intrattenimento, che le esibizioni dei concorrenti saranno virtuali: verranno mandati in onda filmati pre-registrati dai vari cantanti dalle rispettive abitazioni. La produzione ha fatto recapitare ai concorrenti uno smartphone di ultima generazione.

In Italia la produzione di "X Factor" ha già da un po' aperto i casting per la 14esima edizione del talent: chi è interessato può per ora iscriversi sul sito ufficiale, inviando la propria candidatura. Sky fa sapere che le candidature che stanno arrivando al programma sono dal punto di vista numerico "perfettamente in linea con l’ottimo trend delle edizioni precedenti". Il coronavirus non ha fermato la 19esima edizione di "Amici", ma ha spinto Maria De Filippi ad andare in onda in diretta senza pubblico in studio (con l'unica eccezione della prima puntata, trasmessa a fine febbraio, prima del lockdown). A fine maggio su Canale 5 andrà invece in onda "Amici all star", versione del talent - già annunciata dalla conduttrice prima della partenza dell'ultima edizione - con in gara cantanti già noti al pubblico.