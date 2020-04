Green Day, rinviate molte date in Europa: salve (per ora) Milano e Firenze

I Green Day hanno annunciato tramite un post pubblicato sui loro canali social ufficiali di aver rinviato a data da destinarsi diversi concerti del calendario del tour estivo in Europa con i Fall Out Boy e gli Weezer. Nella lista dei concerti rinviati non sono incluse le tappe italiane della tournée di Billie Joe Armstrong e soci: le date del 10 giugno all'Ippodromo San Siro di Milano e dell'11 giugno al Firenze Rocks sono al momento confermate, in attesa di capire cosa ne sarà dei concerti in programma nei prossimi mesi in Italia.

Nel post, i Green Day hanno scritto:

"Non c'è nulla che renda felici le nostre band più del suonare dal vivo, ma a causa dell'attuale emergenza sanitaria siamo stati costretti a posticipare molti concerti in Europa. Siamo tanto dispiaciuti quanto voi, ma lo facciamo per tutelare la salute dei nostri fan, dello staff e della nostra crew: è la nostra priorità. Stiamo lavorando per riprogrammare le date, quindi conservate i vostri biglietti".

An update on Hella Mega Europe pic.twitter.com/yuQp2GCM6y — Green Day (@GreenDay) April 23, 2020

Tra le tappe sospese, quelle in programma a Mosca, Helsinki, Stoccolma, Berlino, Parigi, Antwerp e Vienna.