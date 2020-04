A quanto pare, l'idea dei concerti nei drive-in non piace

Alcune società operanti nel settore della produzione di manifestazioni musicali, sportive e aziendali, come già riportato da Rockol, hanno unito le loro forze per recuperare il format del drive-in, gli spettacoli cinematografici ai quali si poteva assistere dalla propria automobile, applicandolo anche ad altre forme di spettacolo pubblico come i concerti, proponendo una soluzione per il post-coronavirus. Diverse amministrazioni comunali italiane - comprese quelle di città come Roma, Milano, Firenze, Torino, Bologna e Napoli - si sarebbero dette interessate al progetto: "Se ci dessero oggi il permesso, coi mezzi che abbiamo potremmo iniziare gli allestimenti domani mattina ed essere pronti e operativi per la metà del prossimo maggio", hanno fatto sapere gli ideatori. Un'idea certamente singolare, che però sembra non piacere a chi i concerti li frequenta abitualmente e agli artisti.

Tra i primi a storcere il naso, Jovanotti ha detto la sua sul progetto nel corso della conferenza stampa virtuale di "Non voglio cambiare pianeta", la docu-serie sul viaggio in bici in America latina dello scorso inverno che debutterà su RaiPlay domani, venerdì 24 aprile: "Pensare ad un futuro di concerti fatti dalla cameretta con la chitarra mi fa tristezza. Anche i possibili scenari di concerti nei drive-in non mi consolano. La musica si vive insieme... Sono curioso di vedere cosa succederà: è tutto molto aperto e da costruire. La musica fa parte del superfluo, ma di un superfluo necessario. La musica è vita e connessione, è nell’aria", ha detto il cantautore. Perplessità anche da Gianni Maroccolo, già membro di Litfiba, CCCP Fedeli alla Linea, CSI e Marlene Kuntz: "Ma anche no", si è limitato a scrivere il musicista su Facebook, commentando l'argomento.

Anche i lettori di Rockol si sono detti decisamente contrari all'idea dei concerti nei drive-in, nei commenti sotto al post della notizia sulla nostra pagina Facebook. "Questa proposta è dello stesso livello dei box in plexiglass per le spiagge", ha scritto un utente. "In piena estate, tipo a Bologna, dentro l'auto, in un posto in pieno sole, direi che è proprio una bella idea!", il commento di un altro. E ancora: "Un discorso adattabile al cinema, ma ad un concerto no. A parte la bellezza e l'emozione dei momenti precedenti all'inizio del concerto e a tutte quelle che vengono nel durante che si andrebbero a perdere, ma non scherziamo. Già é difficile vedere gli artisti sul palco in modo tradizionale, figuriamoci così. Anche perché io mi metterei sul tetto della mia auto". E c'è anche chi prova ad immaginare come potrebbe essere pogare al tempo dei live al drive-in: un giro sulle autoscontro... "e si poga tutti dal carrozziere!".