Il Volo e i Led Zeppelin: la storia, spiegata bene

Il 23 dicembre del 2015, quasi cinque anni fa, a margine di un'intervista concessa ai microfoni della webradio campana Radio Club 91, i ragazzi del trio Il Volo si lasciarono andare ad alcune riflessioni sulla loro musica. Gianluca Ginoble, uno dei tre componenti del gruppo, tirò in ballo i Led Zeppelin, considerati la band quanto più distante possibile da Il Volo, e disse esattamente:

"Che cosa ha colpito il pubblico? Vedere questi tre bambini cantare con questi vocioni. [...] Quello che facciamo è proporre questo genere musicale in una maniera più moderna, che può piacere o non piacere. Chi è cresciuto ascoltando i Led Zeppelin... non può assolutamente ascoltare questo genere musicale".

All'epoca le dichiarazioni furono riprese da diversi siti e scatenarono nei confronti del trio l'ironia dei social.

Quelle dichiarazioni sono tornate negli ultimi giorni a circolare sui social ad essere riprese da siti e blog. È successo dopo che il 19 aprile 2020 il giornalista e opinionista Andrea Scanzi ha condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale una notizia sull'intervista ai ragazzi de Il Volo a Radio Club 91, pubblicata quasi cinque anni fa, il 29 dicembre 2015, da Virgin Radio, che riprendeva quanto detto da i tre ragazzi ai microfoni della webradio sei giorni prima, il 23 dicembre 2015. Scrive Scanzi, tra le altre cose, nel suo post, riferendo le dichiarazioni di Il Volo così come pubblicate da Virgin Radio:

“Chi è abituato ai Led Zeppelin non può ascoltarci. Siamo unici ma non facciamo lirica, nessuno canta come noi a 20 anni. Il nostro è un po' lirico, un vintage musicale. Chi è cresciuto ascoltando i Led Zeppelin non può ascoltare il nostro genere musicale. Mettiamo d'accordo le generazioni, ed in questo momento non abbiamo competitor".