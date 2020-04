Music Biz Cafe, parla Andrea Micciché (NUOVOIMAIE)

Il presidente di NUOVOIMAIE (Istituto Mutualistico per Artisti, Intepreti ed Esecutori) Andrea Micciché è stato ospite di Music Biz Cafe, il video appuntamento di Rockol che vede i protagonisti del settore musicale italiano fare il punto, a colazione, sui tempi più importanti all'ordine del giorno della filiera creativa e dell'intrattenimento.

Il blocco totale imposto alle attività live dalla disposizioni governative imposte dal governo italiano in seguito all'emergenza sanitaria da Coronavirus ha messo in ginocchio non solo il comparto del live, ma anche quello dei musicisti che dalle esibizioni - e dai diritti connessi generate dalle stesse - traggono la principale fonte di sostentamento. "C'è un doppio blocco", riflette Micciché: "Al di là del fermo agli spettacoli dal vivo, il grave rallentamento nella realizzazione e pubblicazione di nuove produzioni ha ulteriormente sottratto possibilità di esibirsi pubblicamente, arrecando un grave danno alla categoria".

Allo scopo, NUOVOIMAIE ha attivato un fondo del quale potranno beneficiare soci e mandanti dell'Istituto: "C'è stata un grandissima partecipazione alla nostra iniziativa", ha commentato al proposito Micciché: "In un mese di apertura del fondo abbiamo ricevuto oltre 4000 domande di accesso. E' un fondo importante, probabilmente arriveremo a sette milioni e mezzo di capitale da impiegare: al momento dobbiamo ancora lavorare le istanze, ma probabilmente daremo più noi di quanto non darà lo stato".

Riguardo la prossima ripartenza, auspicata da molti - non solo nell'ambito dell'industria musicale - Micciché ha le idee molto chiare: "Il nostro settore dovrebbe affrontare la 'fase 2' con lo spirito opposto a quello che sta adottando la nostra classe politica, divisa da polemiche tra potere centrale e poteri locali: invece di cercare reciprocamente le colpe dei protagonisti, dovrebbe esserci spirito di gruppo e di appartenenza, sia al Paese - in senso lato - che a una filiera che consente all'Italia di essere conosciuta in tutto il mondo. Sono convinto che questo momento farà riscoprire l'importanza del settore nel quale stiamo operando non solo a noi che ci operiamo, ma anche agli investitori esterni".