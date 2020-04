Il No Filter Tour dei Rolling Stones ripartirà nel 2021?

I Rolling Stones non si fermano: nei giorni scorsi Mick Jagger e soci hanno partecipato a "One World together at home", il concerto casalingo organizzato da Lady Gaga, e giusto poche ore fa hanno pubblicato un nuovo singolo inedito, "Living in a ghost town":.

Il loro No Filter Tour invece è rinviato a data da destinarsi, presumibilmente all'estate 20201.

Il nuovo giro di concerti in america doveva partire il prossimo 8 maggio da San Diego: quindici date, con chiusura il 9 luglio con 15 tappe negli Stati Uniti e Canada: da Vancouver a Tampa, da Minneapolis a Charlotte, e poi Nashville, Austin, Dallas, Buffalo, Detroit, Louisville, Cleveland, Pittsburgh, St. Louis. e Charlotte.

Lo scorso 17 marzo la band ha annunciato il rinvio con un post sui propri social.

Siamo spiacenti per tutti i fan che non vedevano l'ora di farlo tanto quanto noi, ma la salute e la sicurezza di tutti devono avere la priorità. Lo faremo tutti insieme - e ci vedremo molto presto - Mick, Keith, Charlie e Ronnie.

Questo il testo completo del promoter AEG non specifica le nuove date, che saranno con ogni probabilità il prossimo anno.

AEG Presents / Concerts West è dispiaciuta annunciare il rinvio del prossimo tour "No Filter" del Nord America, a causa della pandemia globale di coronavirus, attualmente in corso.

Il tour estivo No Filter degli Stones 15 doveva iniziare a San Diego l'8 maggio e terminare ad Atlanta il 9 luglio. Per l'elenco completo di date, città e luoghi rinviati potete vistare rollingstones.com

AEG Presents / Concerts West consiglia ai possessori di biglietti di conservare i biglietti originali e di attendere ulteriori informazioni.

La band ha suonato per l'ultima volta in Italia nel settembre2017, alle mura di Lucca nel Lucca Summer Festival, nella prima tranche europea del No Filter Tour: qua la nostra recensione del tempo.