Ultimo, cosa succede ai concerti del 2020?

Cosa succede ai concerti di Ultimo per l'estate 2020 e a quelli delle star italiane? Tiziano Ferro ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" 10 giorni fa, ha sollecitato il Governo a fornire informazioni al settore su quali misure intende adottare per gli eventi musicali. Ma mentre si appronta il decreto per la cosiddetta "Fase 2" dal 4 maggio, non c'è ancora certezza: il settore sta chiedendo una posizione chiara sugli eventi all'aperto per poter agire ed operare di conseguenza, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Allo stato attuale i concerti di Ultimo, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Vasco Rossi - per citare alcuni nomi -restano confermati (qua la nostra news con tutti le informazioni su cancellazioni e spostamenti, aggiornata in tempo reale).

Questo vale anche per il tour di Ultimo, che da calendario dovrebbe partire con la data zero il 29 maggio Stadio Comunale di Bibione (Venezia) e andare avanti fino al 19 luglio con la data finale il 19 luglio al Circo Massimo di Roma. Una prima indicazione di quello che potrebbe succedere, però, è arrivata non direttamente dal promoter Vivo Concerti, ma da una realtà locale, quella di Messina, dove Ultimo dovrebbe esibirsi il 15 luglio, qualche giorno dopo Tiziano Ferro. Pippo Scattareggia, assessore agli Spettacoli ha dichiarato ad una testata locale lo scorso 13 aprile:

"Le due organizzazioni hanno già mandato una comunicazione ufficiale per spostare le tournée. Il coronavirus è un problema nazionale, ritengo che a prescindere dalla fase 2 i trasferimenti di date riguarderanno tutto il Paese e non solo il nostro impianto comunale"

Pochi giorni prima, il 10 aprile, Ultimo si è espresso così su instagram:

Ciao a tutti, ricevo ogni giorno migliaia di informazioni (giustamente) riguardo ai concerti di quest’estate. Ad oggi saremmo stati circa 600.000 in questo tour che aspettavo come nessun’altra cosa al mondo. È un momento che nessuno si aspettava e sto lavorando ogni giorno anche io per farvi avere delle risposte il prima possibile, ma cominciate a capire che non dipendono da me molte cose. Sono il primo a soffrire di questa situazione.

Il primo ad avere paura. La paura... siccome leggo solo slogan positivi tipo “andrà tutto bene” , beh io non sono il tipo. Preferisco dire ‘sto male’ che riempirmi di falsa positività. Affrontare il male guardandolo in faccia serve per saper godersi il bene quando arriverà! Vivere tutto è questa la vita, penso. Detto questo sarete aggiornati il prima possibile, ripetendovi che sto lavorando per farvi avere risposte il prima possibile.

Intanto vi mando un abbraccio e abbiate cura di voi.

Insomma, non rimane che attendere una comunicazione ufficale