Lady Gaga, svelata per errore la tracklist di ‘Chromatica’: tra gli ospiti Elton John e Ariana Grande

La pubblicazione di “Chromatica”, il nuovo album di Lady Gaga, quinta fatica di studio della popstar newyorkese, è una delle uscite più attese dell’anno. Avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso 10 aprile ma l’artista, come molti altri colleghi, ha annunciato lo slittamento dell’uscita in relazione alla pandemia da Coronavirus attualmente in corso. Una data specifica ancora non c’è, ma Miss Germanotta assicura che il disco arriverà nei negozi nel corso di quest’anno. Nel frattempo, i fan hanno potuto dare uno sguardo alla tracklist del disco, mai annunciata ufficialmente: la lista di canzoni che andranno a comporre l’ideale seguito di “Joanne” è trapelata per errore sul sito della statunitense Target Corporation, uno dei rivenditori al dettaglio che distribuiranno “Chromatica”. Sebbene l’azienda abbia subito rimosso il contenuto, fronte e retro dell’album, l’immagine è stata immortalata dagli utenti del web, che l’hanno subito resa di pubblico dominio.

Oltre alle tracce, 16 in tutto, del nuovo disco di Gaga, emergono anche gli ospiti di “Chromatica”, nomi del calibro di Elton John e Ariana Grande, il primo presente nel brano “Sine From Above” e la seconda in “Rain On Me”. Figura nel disco anche Blackpink, con un featuring in “Sour Candy”. Oltre alle 16 tracce di disco sono incluse in “Chromatica” anche le tre bonus track “Love Me Right”, “1000 Doves (Piano Demo)” e “Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix)”.